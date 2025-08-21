«Наполи» остался фаворитом Серии А у букмекеров, несмотря на травму Лукаку
Травма Ромелу Лукаку не повлияла на чемпионские расклады в Серии А.
Сообщалось, что бельгиец пропустит три-четыре месяца из-за травмы бедра. «Наполи» не станет включать его в заявку на Лигу чемпионов.
Неаполитанский клуб остается главным претендентом на чемпионство за 2.85. «Интер» котируется вторым за 3.50, «Ювентус» – третий с коэффициентом 5.50 на чемпионство.
Новый сезон Серии А стартует 23 августа.
Кто выиграет Серию А?75 голосов
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
