«Факел» выиграл 5 из 5 матчей на старте сезона Первой лиги. 100.00 – проведут сезон без поражений
«Факел» выиграл все 5 матчей на старте сезона Лиги PARI.
Клуб из Воронежа лидирует в турнирной таблице Первой лиги. «Тенниси» дает коэффициент 1.17 на то, что «Факел» вернется в РПЛ по итогам сезона.
За 100.00 можно поставить на то, что «Факел» закончит сезон-2025/26 в Первой лиге без поражений.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
