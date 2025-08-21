«Факел» выиграл 5 из 5 матчей на старте сезона Первой лиги. 100.00 – проведут сезон без поражений

«Факел» выиграл все 5 матчей на старте сезона Лиги PARI.

Клуб из Воронежа лидирует в турнирной таблице Первой лиги. «Тенниси» дает коэффициент 1.17 на то, что «Факел» вернется в РПЛ по итогам сезона.

За 100.00 можно поставить на то, что «Факел» закончит сезон-2025/26 в Первой лиге без поражений.