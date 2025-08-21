«Бавария» 9 сезонов подряд забивает больше всех в Бундеслиге. 1.15 – продление тренда

«Бавария» станет самой результативной командой Бундеслиги в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Мюнхенский клуб 9 сезонов подряд забивает больше всех в Бундеслиге – в среднем по 94,4 мяча за сезон.

Букмекеры дают коэффициент 1.15 на то, что «Бавария» станет самой результативной командой в новом сезоне. 10.00 – больше всех забьет кто-то другой.

Чемпионат Германии стартует в пятницу, 22 августа.