  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Ронами о новых законах в сфере беттинга: «Ограничения могут привести к закрытию некоторых БК. Высок риск ухода игроков в нелегальный сектор»
0

Ронами о новых законах в сфере беттинга: «Ограничения могут привести к закрытию некоторых БК. Высок риск ухода игроков в нелегальный сектор»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о регулировании беттинг-индустрии в России.

– Валентина Матвиенко призвала до конца года принять три законопроекта (запрет ставок у недееспособных, запрет пополнения с кредитных карт и запрет быстрых игр): понимаете ли в данный момент механизм работы этих законопроектов? Как сильно они отразятся на вашей работе?

– Мы не до конца понимаем, как эти законопроекты будут внедрены и как они будут работать. Их детализации в данный момент у нас нет. Очевидно, что ряд законопроектов негативно повлияет на работу букмекеров.

Есть ограничения, которые могут привести даже к закрытию некоторых букмекерских компаний. Для кого-то же это закончится сильным снижением дохода.

Очень высокий риск ухода игроков в нелегальный сектор. Мы не сможем дать конкурентный продукт, к которому игроки привыкли. Сами игроки не смогут делать ставки с той скоростью, с которой они привыкли. Если у легальных букмекеров такой возможности нет, то игрок уйдет в серый сектор.

Я уверен, что регулятор и рынок смогут прийти к консенсусу. Для этого нужны диалог и глубокое понимание того, чем мы занимаемся и на чем строится бизнес, – заявил Ронами.

Кто выиграет Серию А?176 голосов
ИнтерИнтер
НаполиНаполи
ЮвентусЮвентус
МиланМилан
РомаРома
Кто-то другойАталанта
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Лига Ставок
Беттинг-индустрия
Законы
Ставки на спорт
Букмекеры
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Бавария» 9 сезонов подряд забивает больше всех в Бундеслиге. 1.15 – продление тренда
сегодня, 14:59
Владимир Прокофьев о новом беттинг-контракте РПЛ: «Мы близко подобрались к тому, что никто из букмекеров больше не будет переплачивать»
2сегодня, 14:31
«Фламенго» подписал контракт с Betano на $45 млн – рекордная сделка в истории бразильского футбола
сегодня, 12:40
«Факел» выиграл 5 из 5 матчей на старте сезона Первой лиги. 100.00 – проведут сезон без поражений
1сегодня, 11:51
«Наполи» остался фаворитом Серии А у букмекеров, несмотря на травму Лукаку
2сегодня, 11:28
«Спартак» не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры. У клуба худший старт за 14 лет
10сегодня, 10:47
Более 90% ставок на матч «Авангард» – «БроукБойз» в российских БК пришлись на победу медийного клуба
сегодня, 09:37
До 100 тысяч 18-летних россиян каждый год начинают играть в букмекерских компаниях (Ратмир Ронами)
сегодня, 08:49
У Миранчука 6 голов в 8 последних играх за «Атланту». 2.00 – забьет еще минимум 2 мяча в сезоне МЛС
1сегодня, 08:26
«Кайрат» сенсационно сыграл вничью с «Селтиком» в Шотландии. Коэффициент на выход казахстанского клуба в общий этап ЛЧ обвалился с 11.00 до 3.80
7сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Миллион за гол от BetBoom
вчера, 12:25Промо
BetBoom Premium открывает двери в мир большого тенниса в акции «Едем в Шанхай»!
вчера, 11:23Промо
11.50 – «Кайрат» обыграет «Селтик» и впервые в истории выйдет в общий этап Лиги чемпионов
1вчера, 10:57
«Копенгаген» 17 матчей подряд не проигрывает в квалификации ЛЧ. 1.63 – не уступит «Базелю»
вчера, 07:55
2Drots уверенно пройдут «Космос», «Броук Бойз» обыграют «Авангард»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
2вчера, 07:33
«Дома «Реал» не уступал памплонцам более 20 лет, нет причины у срыва серии и сейчас». Прогноз Тимура Бокова на матч «Реал» – «Осасуна»
19 августа, 13:26
«Амкал» проиграет «Калуге» в Кубке, считают букмекеры. Линия на матч открылась только за 3 часа до игры
19 августа, 11:58
Букмекеры до сих пор не открыли линию на матч «Амкала» с «Калугой» в Кубке. За медийный клуб сыграет 226-сантиметровый баскетболист Подкользин
119 августа, 07:34
V этап Кубка Лиги Ставок по гольфу пройдет в Доброграде
18 августа, 13:23
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
18 августа, 11:32Промо