Ронами о новых законах в сфере беттинга: «Ограничения могут привести к закрытию некоторых БК. Высок риск ухода игроков в нелегальный сектор»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о регулировании беттинг-индустрии в России.

– Валентина Матвиенко призвала до конца года принять три законопроекта (запрет ставок у недееспособных, запрет пополнения с кредитных карт и запрет быстрых игр): понимаете ли в данный момент механизм работы этих законопроектов? Как сильно они отразятся на вашей работе?

– Мы не до конца понимаем, как эти законопроекты будут внедрены и как они будут работать. Их детализации в данный момент у нас нет. Очевидно, что ряд законопроектов негативно повлияет на работу букмекеров.

Есть ограничения, которые могут привести даже к закрытию некоторых букмекерских компаний. Для кого-то же это закончится сильным снижением дохода.

Очень высокий риск ухода игроков в нелегальный сектор. Мы не сможем дать конкурентный продукт, к которому игроки привыкли. Сами игроки не смогут делать ставки с той скоростью, с которой они привыкли. Если у легальных букмекеров такой возможности нет, то игрок уйдет в серый сектор.

Я уверен, что регулятор и рынок смогут прийти к консенсусу. Для этого нужны диалог и глубокое понимание того, чем мы занимаемся и на чем строится бизнес, – заявил Ронами.