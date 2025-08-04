93% участников конкурса прогнозов на Спортcе’’ поставили на победу «Рубина» над «Сочи» в 3-м туре РПЛ
На Спортсе’’ проходит традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
93% прогнозистов поставили на победу «Рубина» над «Сочи» в матче 3-го тура. Лишь 2% игроков считают, что победят гости.
2:0 в пользу «Рубина» – самый популярный счет. На него поставили 49% участников конкурса.
Матч состоится 4 августа, начало – в 20:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
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