Беньямин Шешко может перейти в «Ньюкасл».

Ранее сообщалось , что «сороки» интересуются Шешко из-за возможного ухода Александера Исака. Букмекеры дают коэффициент 1.57 на то, что форвард «Лейпцига» перейдет в «Ньюкасл» этим летом.

Также подписание 22-летнего словенца рассматривает «Манчестер Юнайтед». Если Шешко перейдет в команду Рубена Аморима, сыграет коэффициент 5.00.

4.00 – Шешко останется в «Лейпциге».

Волевые победы ЦСКА – очень редкое явление. В этом сезоне больше не ждать?