Шешко перейдет в «Ньюкасл», считают букмекеры. «МЮ» тоже интересуется форвардом
Беньямин Шешко может перейти в «Ньюкасл».
Ранее сообщалось, что «сороки» интересуются Шешко из-за возможного ухода Александера Исака. Букмекеры дают коэффициент 1.57 на то, что форвард «Лейпцига» перейдет в «Ньюкасл» этим летом.
Также подписание 22-летнего словенца рассматривает «Манчестер Юнайтед». Если Шешко перейдет в команду Рубена Аморима, сыграет коэффициент 5.00.
4.00 – Шешко останется в «Лейпциге».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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