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  • Только Фриц котируется выше Медведева на турнире в Вашингтоне. Неделю назад россиянин выиграл Кубок Короля
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Только Фриц котируется выше Медведева на турнире в Вашингтоне. Неделю назад россиянин выиграл Кубок Короля

Даниил Медведев котируется вторым фаворитом турнира в Вашингтоне.

На победу российского теннисиста предлагают коэффициент 7.50. Главный фаворит турнира по версии букмекеров – американец Тэйлор Фриц (4.50).

Бен Шелтон замыкает топ-3 с коэффициентом 9.00 на победу. Алекс де Минаур – четвертый (9.50), Андрей Рублев – пятый (13.00).

13 июля Даниил Медведев стал победителем Кубка Короля, обыграв в финале Алехандро Давидовича-Фокина (6:2, 5:7, 6:2).

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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