Только Фриц котируется выше Медведева на турнире в Вашингтоне. Неделю назад россиянин выиграл Кубок Короля
Даниил Медведев котируется вторым фаворитом турнира в Вашингтоне.
На победу российского теннисиста предлагают коэффициент 7.50. Главный фаворит турнира по версии букмекеров – американец Тэйлор Фриц (4.50).
Бен Шелтон замыкает топ-3 с коэффициентом 9.00 на победу. Алекс де Минаур – четвертый (9.50), Андрей Рублев – пятый (13.00).
13 июля Даниил Медведев стал победителем Кубка Короля, обыграв в финале Алехандро Давидовича-Фокина (6:2, 5:7, 6:2).
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Кого в АПЛ уволят первым?976 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости