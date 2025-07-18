Рублев – букмекерский фаворит турнира в Лос-Кабосе перед полуфиналами

Андрей Рублев выиграет турнира ATP в Лос-Кабосе, считают букмекеры.

В полуфинале россиянин встретится с Александаром Ковачевичем. Рублев котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.25, но победу соперника дают 3.90.

Также Рублев считает главным претендентом на победу в турнире (1.85). Его главный конкурент – Денис Шаповалов (2.96), который сыграет в полуфинале против Адама Уолтона.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис