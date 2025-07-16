Хакеры требовали 455 млн рублей от «Балтбет» за прекращение DDOS-атаки

Начальник аналитического отдела БК «Балтбет» Павел Степанов рассказал о крупной DDOS-атаке на букмекерскую компанию.

По его словам, обычно такие атаки происходят во время крупных турниров.

«Это позволяет перетянуть в работающие конторы больше людей. Иногда за прекращение атак злоумышленники просят деньги. Однажды попросили 50 биткоинов (455,3 миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Но мы не заплатили.

На моей памяти серьезных атак за последние 13 лет было штук семь. Самая долгая атака длилась сутки», – рассказал Степанов.

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