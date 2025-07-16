«Ливерпуль» – подавляющий фаворит в борьбе за Исака по версии букмекеров. На переход в «Арсенал» дают 26.00

Александр Исак может перейти в «Ливерпуль».

Букмекеры считают команду Арне Слота подавляющим фаворитом в борьбе за нападающего «Ньюкасла». На переход Исака в «Ливерпуль» этим летом дают 1.81.

Такой же коэффициент предлагают на то, что форвард останется в «Ньюкасле».

Шансы других клубов на подписание 25-летнего шведа крайне малы. На переход в «Арсенал» дают коэффициент 26.00, на трансфер в «Реал» или «Барселону» – по 34.00.

В прошлом сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами.

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