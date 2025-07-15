«Лига Ставок» первой из российских БК внедрит микробеттинг на матчи РПЛ (Владимир Прокофьев)

«Лига Ставок» внедрит функцию микробеттинга на матчи нового сезона РПЛ.

Суть микробеттинга – разделение матча на короткие 20-секундные отрезки, в течение которых игроки могут заключать пари на различные события.

«Лига Ставок» запускает микробеттинг на РПЛ! Детали по функционалу уточнил у Product owner Ярослава Щербакова.

Запустят на все матчи РПЛ, но не на всех юзеров сразу. Потестят на сегментах – и раскатают полностью.

Фото: Вредный букмекер.

Рынок «Быстрые ставки» будет в лайве с иконкой молнии. Маркет пока один, на следующее событие матча.

Установят макс лимит 10 000 рублей на ставку, планируют увеличить. Расчет – до 10 секунд от наступления события, маржа 6-10%», – рассказал автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис