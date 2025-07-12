Хеллибак получит приз «Везина Трофи» в третий раз подряд, считают букмекеры. В топ-5 фаворитов 3 российских вратаря
Букмекеры считают, что Коннор Хеллибак станет обладателем «Везина Трофи» в сезоне-2025/26.
Вратарь «Виннипега» получил приз лучшему вратарю регулярки НХЛ в двух последних сезонах. В XXI веке никто из голкиперов не выигрывал приз «Везина Трофи» трижды подряд.
Букмекеры котируют Хеллибака главным фаворитом на награду с коэффициентом 5.00. Вторым идет Игорь Шестеркин (8.00), третьим – Андрей Василевский (10.00). Также в топ-5 претендентов вошел Илья Сорокин (16.00).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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