ЛДПР: «Реклама букмекеров должна быть полностью запрещена! Их деятельность несет исключительно пагубные последствия для граждан»

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Госдумы» от ЛДПР Сергей Леонов призвал запретить рекламу букмекерских компаний на ТВ.

Ранее Госдума отклонила законопроект о сокращении эфирного времени рекламы букмекеров. В настоящий момент БК могут рекламироваться на ТВ с 22:00 до 7:00. Законопроект предлагал сократить время рекламы БК на два часа – с 23:00 до 6:00.

«Реклама букмекерских контор должна быть полностью запрещена!

На наш взгляд, общая продолжительность такой рекламы должна составлять не более 10% от общего допустимого времени рекламы во время эфира спортивных соревнований.

Напомню, что в далеком 2009 году в России был запрещен игорный бизнес, за исключением пяти специальных игорных зон. Однако запрет не коснулся деятельности букмекерских контор.

К сожалению, реклама этих тотализаторов у нас распространена достаточно широко. Мы, ЛДПР, считаем, что деятельность букмекеров несет исключительно пагубные последствия для наших граждан, например, способствует развитию игровой зависимости. Люди отдают последние деньги на ставки, семьи страдают.

В этом отношении важно начать хотя бы с того, чтобы снизить время и процент эфирного времени рекламы букмекерских контор. А впоследствии прийти к полному запрету такой рекламы», – написал Леонов в телеграме.

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