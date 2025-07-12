4.90 – «Арсенал» в следующем сезоне снова финиширует вторым. В таком случае лондонцы установят рекорд – никто в АПЛ не брал четыре «серебра» подряд
Букмекеры оценили шансы «Арсенала» финишировать вторым в следующем сезоне АПЛ.
Лондонцы становились вторыми в трех сезонах подряд. Если они снова возьмут «серебро», сыграет коэффициент 4.90. В таком случае клуб установит рекорд – никто в истории АПЛ не финишировал вторым четыре раза кряду. Обратная ставка зайдет за 1.14.
Самая популярная позиция «Арсенала» в Премьер-лиге – четвертая строчка. «Канониры» финишировали на этом месте семь раз.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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