«Ливерпуль» – фаворит на Гехи по версии букмекеров. «Ньюкасл» – главный конкурент

Букмекеры считают, что Марк Гехи перейдет в «Ливерпуль» или «Ньюкасл» этим летом.

Мерсисайдцы стоят в линии первыми фаворитами на игрока. Трансфер Гехи в «Ливерпуль» оценен коэффициентом 2.25. Вторым претендентом на защитника котируется «Ньюкасл» – 2.75.

Если Гехи останется в «Кристал Пэлас», сыграет коэффициент 4.00.

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