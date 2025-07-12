«Ливерпуль» – фаворит на Гехи по версии букмекеров. «Ньюкасл» – главный конкурент
Букмекеры считают, что Марк Гехи перейдет в «Ливерпуль» или «Ньюкасл» этим летом.
Мерсисайдцы стоят в линии первыми фаворитами на игрока. Трансфер Гехи в «Ливерпуль» оценен коэффициентом 2.25. Вторым претендентом на защитника котируется «Ньюкасл» – 2.75.
Если Гехи останется в «Кристал Пэлас», сыграет коэффициент 4.00.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости