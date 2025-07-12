ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России – 1:0. Впервые с 2019-го года трофей выиграл андердог

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России в Казани (1:0).

В прематче ЦСКА котировался андердогом с коэффициентом 2.08. Впервые за 6 лет трофей выиграл аутсайдер по букмекерской линии. В 2019-м «Локомотив» победил «Зенит» (3:2).

Также армейцы сыграли против другого тренда: в прямых дуэлях победителей РПЛ и обладателей Кубка России Суперкубок чаще выигрывают чемпионы Премьер-лиги. Теперь у обладателей Кубка 5 побед, у чемпионов РПЛ осталось 11.

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