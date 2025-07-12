Швентек обыграла Анисимову в финале «Уимблдона». Впервые с 2022 года турнир выиграла теннисистка из топ-5 фаворитов
Ига Швентек стала чемпионкой «Уимблдона».
В финале Швентек обыграла Аманду Анисимову (6:0, 6:0). Перед турниром полька котировалась четвертой фавориткой с коэффициентом 12.00.
Предыдущие три финала «Уимблдона» выиграли аутсайдеры с шансами 1% на титул: Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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