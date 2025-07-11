Алькарас – Синнер – самый вероятный финал «Уимблдона». Испанец выиграл два травяных «Шлема» подряд
Букмекеры считают, что Карлос Алькарас и Янник Синнер встретятся в финале «Уимблдона».
Испанский теннисит сыграет в полуфинале против Тэйлора Фрица, Синнер – против Новака Джоковича.
Алькарас – фаворит «Уимблдона» перед полуфиналами. На титул Карлоса дают коэффициент 1.90. Испанец выиграл «Уимблдон» в 2023 и 2024 годах.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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