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Синнер и Джокович дважды встречались на «Уимблдоне» – серб победил оба раза. Сегодня он андердог за 3.00

Янник Синнер и Новак Джокович сыграют в полуфинале «Уимблдона».

В пяти последних личных встречах побеждал итальянский теннисист. Однако, Джокович выиграл оба матча против Синнера на «Уимблдоне» – в 2023-м и 2022-м году.

Букмекеры считают Янника фаворитом сегодняшней игры за 1.43. На победу Джоковича можно поставить за 3.00.

Матч состоится 11 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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