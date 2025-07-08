  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Константин Гусев: «Портфель партнеров Olimpbet в КХЛ изменился. Насколько – скоро расскажем»
0

Константин Гусев: «Портфель партнеров Olimpbet в КХЛ изменился. Насколько – скоро расскажем»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о партнерстве букмекера с клубами КХЛ.

Olimpbet в сезоне-2024/25 спонсировал 8 команд КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Ладу» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

– Вы продлили МХЛ, но КХЛ покидает «Витязь». Как изменится портфель ваших хоккейных активов к старту сезона?

– Да, мы действительно продлили партнерство с МХЛ – и считаем это очень важным шагом. Это сильный актив, который помогает нам закрепиться в хоккейной категории.

Я не раз говорил, что МХЛ – это настоящая «Фабрика звезд»: многие игроки КХЛ начинали именно здесь. Поэтому приятно осознавать, что наш вклад способствует появлению новых талантов на большой арене.

Что касается «Витязя» – да, с сожалением принимаем этот факт. Но спорт – это всегда движение. Мы смотрим вперед.

Ждать новостей точно стоит, портфель партнеров в КХЛ действительно изменился. Насколько – скоро расскажем. Немного подержим интригу, чтобы не выдавать «пресные» анонсы. Будет интересно, – заявил Гусев.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
Беттинг-индустрия
logoМХЛ
Букмекеры
Владимир Прокофьев
Olimpbet
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoВитязь
Константин Гусев
Ставки на хоккей
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Olimpbet о партнерствах: «Новых футбольных подписаний ждать не стоит. Мы сделали ставку на хоккей»
сегодня, 10:49
Количество переведенных выигрышей от букмекеров на кошелек ЦУПИС выросло вдвое (ЕРАИ)
сегодня, 10:26
Хачанов ни разу не добирался до полуфинала на «Уимблдоне». 3.80 – обыграет Фрица и выйдет в 1/2 финала
1сегодня, 10:01
25.00 давали на выход «Флуминенсе» в финал КЧМ до старта турнира, 3.35 – перед полуфиналом с «Челси»
сегодня, 09:22
Olimpbet отказался размещать рекламу на Okko во время КЧМ: «Одна из причин – стоимость. Складывается ощущение, что у многих есть иллюзии насчет наших «безграничных» бюджетов»
сегодня, 08:56
6.00 – Дьокереш станет лучшим бомбардиром или ассистентом в дебютном сезоне АПЛ
4сегодня, 08:18
Андрей Кириленко: «Целевые отчисления букмекеров составляют 60-70% бюджета РФБ»
сегодня, 07:52
Юрист Писарского о подаче заявления в полицию на РФС и букмекера: «Никто не имеет права распространять информацию, на что ставил гражданин, какую сумму, на сколько пополнял счет»
26сегодня, 07:35
94 млн пользователей посетили сайты российских БК в июне. Трафик букмекеров упал почти на 8%
1вчера, 14:53
«Фонбет»: «Большинство хакерских атак на букмекерские компании совершают конкуренты»
вчера, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Флуминенсе» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ считают лондонцев фаворитами полуфинала КЧМ
54 минуты назадПромо
Выигрывайте Джекпот Ультра от Лиги Ставок вместе с Виктором Гусевым и Дмитрием Дибровым
сегодня, 09:40Промо
BetBoom представил итоги плей-офф НБА: более 2 250 000 выигрыша с одинара и неожиданный фаворит финала по мнению букмекеров
сегодня, 07:15Промо
Открытие повышенных коэффициентов на матчи клубного чемпионата мира и Уимблдона от Лиги Ставок
вчера, 15:29Промо
КДК не получал материалы для рассмотрения дела Писарского: «Он уже был наказан за косвенное участие в азартных играх и ставках»
2вчера, 12:02
Мусаев – Сперцяну: «Ты здесь легенда, капитан команды, у тебя все получается. Тебе не нужно любым способом куда-то уехать, потому что у каждого своя карьера»
вчера, 10:34Промо
Мичков, Голдобин и Яковлев на одном льду. Фестиваль КХЛ 3х3 уже завтра!
вчера, 10:26Промо
Ферстаппен и Пиастри – главные фавориты Гран-при Великобритании. Норрис и Хэмилтон – в топ-5 у букмекеров
6 июля, 12:29
«Реал» обыгрывает «Боруссию» – 2:0. Букмекеры считают, что в матче будет еще один гол
15 июля, 20:55
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Реал» в матче КЧМ с «Боруссией»
5 июля, 12:07Промо