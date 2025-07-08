Константин Гусев: «Портфель партнеров Olimpbet в КХЛ изменился. Насколько – скоро расскажем»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о партнерстве букмекера с клубами КХЛ.

Olimpbet в сезоне-2024/25 спонсировал 8 команд КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Ладу» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

– Вы продлили МХЛ, но КХЛ покидает «Витязь». Как изменится портфель ваших хоккейных активов к старту сезона?

– Да, мы действительно продлили партнерство с МХЛ – и считаем это очень важным шагом. Это сильный актив, который помогает нам закрепиться в хоккейной категории.

Я не раз говорил, что МХЛ – это настоящая «Фабрика звезд»: многие игроки КХЛ начинали именно здесь. Поэтому приятно осознавать, что наш вклад способствует появлению новых талантов на большой арене.

Что касается «Витязя» – да, с сожалением принимаем этот факт. Но спорт – это всегда движение. Мы смотрим вперед.

Ждать новостей точно стоит, портфель партнеров в КХЛ действительно изменился. Насколько – скоро расскажем. Немного подержим интригу, чтобы не выдавать «пресные» анонсы. Будет интересно, – заявил Гусев.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис