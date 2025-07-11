Игрок «Сокола» об отстранении на 10 лет по делу ставках: «Мне уже писали клубы из Армении и Беларуси. Можно и в Медиалиге попробовать»

Александр Циберкин, отстраненный от футбола на 10 лет за нарушение регламента о ставках, высказался о своем будущем.

Ранее телеграм-канал Sport Baza опубликовал видео, на котором игрок казанского «Сокола» признался в получении 800 тысяч рублей за организацию договорного матча в 2021 году. По словам футболиста на видео, «договорной матч не состоялся, потому что информацию слили».

Позже футболист заявил: «Под угрозой расправы и с пистолетом затащили в машину. Сняли видео, чтобы я вернул деньги».

– Что будешь делать дальше? Бан распространяется на все страны, если РФС подал запрос в ФИФА. Тогда путь только в Медиалигу или в неофициальные чемпионаты вроде Северного Кипра, Абхазии.

– Можно и в Медиалиге попробовать. Вообще, мне уже писали клубы из Армении и Беларуси. Буду искать себя – методом проб и ошибок что-то да найду. В любом случае жизнь не заканчивается на футболе.

Конечно, теперь встал вопрос с деньгами. Какие-то скопления были, но когда случился бан, начал учиться по-новому зарабатывать. Брался за разную работу – в такси, например, или помогал брату в транспортной компании.

Считаю, в этом нет ничего зазорного. Мужчина должен любыми способами зарабатывать ради семьи.

Сейчас, когда все вот так закончилось, ощущаю даже некую легкость. Поправил здоровье после изнурительных сезонов, когда играешь на уколах, не жалея себя. По-другому смотрю на мир – не глазами молодого футболиста, а человека, который хочет зарабатывать на жизнь другим способом. По-другому составляет расписание, строит планы.

В футболе ведь как было? Вот у вас завтрак, тренировка, спортзал, восстановление, а в выходные игра. За тебя все продумают и сделают.

Теперь могу больше времени уделять семье, развитию в других область, профессиях, – рассказал Циберкин Спортсу’‘.

Я мечтал попасть в РПЛ, но получил бан на 10 лет за ставки

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