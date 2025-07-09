«Мошенники внедряют скрытые алгоритмы, искусственно занижающие шансы на выигрыш после первых успешных ставок». Эксперт Силаев о фэйковых букмекерах

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал о мошенничестве с помощью фэйковых онлайн-казино и букмекерских компаний.

«Эти предложения выглядят заманчиво, но на деле являются схемой для выманивания денег и персональных данных.

Один из распространенных сценариев – требование внести депозит или предоставить документы для «активации» бонуса. Пользователь переводит деньги или отправляет сканы паспорта, после чего доступ к аккаунту блокируется, а средства исчезают.

Другой вариант – запутанные условия отыгрыша, при которых вывести выигрыш оказывается невозможно», – отметил Силаев.

По словам эксперта, фэйковые платформы тщательно маскируются под легальные: используют профессиональный дизайн, поддельные лицензии и даже размещают купленные отзывы.

«Некоторые мошенники внедряют скрытые алгоритмы, искусственно занижающие шансы на выигрыш после первых успешных ставок.

Чтобы не стать жертвой обмана, важно проверять наличие официальной лицензии у букмекера или казино. Следует изучать независимые отзывы и избегать сайтов с обещаниями «легких денег», – заявил Силаев.

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