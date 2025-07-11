  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо»: «Объем отчислений от букмекеров вырос многократно. Только в футболе за последние годы это десятки миллиардов рублей»
10

Гендиректор «Динамо»: «Объем отчислений от букмекеров вырос многократно. Только в футболе за последние годы это десятки миллиардов рублей»

Павел Пивоваров прокомментировал создание Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Инициатива очень правильная, заключается она в централизации и упорядочивании распределения целевых отчислений от букмекерской деятельности, которые направляются на нужды российского спорта.

За последние годы объем этих средств вырос многократно, только в футболе за последние годы это десятки миллиардов рублей, 70% из которых должно по правилам направляться на профессиональный футбол, то есть главным образом в лиги и клубы.

Надеемся, что создание нового фонда сделает использование целевых отчислений более справедливым и прозрачным», – сказал генеральный директор «Динамо».

Насколько больше будут отчислять букмекеры и кто проконтролирует 30+ миллиардов? Госдума все утвердила

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Матч ТВ»
Ставки на спорт
Букмекеры
Ставки на футбол
Законы
logoДинамо Москва
Павел Пивоваров
logoпремьер-лига Россия
Ставки на сегодня
Российский спортивный фонд
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Юлия Ефимова стала амбассадором «Фонбет»
вчера, 16:57
Букмекеры ждут 10+ голов от Дзюбы в новом сезоне РПЛ. Форвард «Акрона» не забивал столько с 2022-го
вчера, 14:45
Константин Гусев: «Портфель партнеров Olimpbet в КХЛ изменился. Насколько – скоро расскажем»
вчера, 14:29
ЛДПР: «Реклама букмекеров должна быть полностью запрещена! Их деятельность несет исключительно пагубные последствия для граждан»
2вчера, 13:44
«Торпедо» – третий фаворит на победу в Первой лиге в следующем сезоне. Клуб исключили из РПЛ
вчера, 12:51
Алькарас – Синнер – самый вероятный финал «Уимблдона». Испанец выиграл два травяных «Шлема» подряд
1вчера, 11:48
Директор по продукту «Лиги Ставок»: «Приложения БК уменьшают количество необходимых движений пользователя от принятия им решения до ставки»
1вчера, 11:22
«Оренбург» появился в линиях букмекеров на итоги РПЛ. Клуб – один из главных претендентов на вылет
8вчера, 10:53
Синнер и Джокович дважды встречались на «Уимблдоне» – серб победил оба раза. Сегодня он андердог за 3.00
вчера, 10:19
«Раньше игрок делал восемь ставок за матч, а теперь сможет делать более 300». Директор по продукту «Лиги Ставок» Теплов о развитии беттинга в России
вчера, 09:40
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок «Сокола» об отстранении на 10 лет по делу ставках: «Мне уже писали клубы из Армении и Беларуси. Можно и в Медиалиге попробовать»
3вчера, 13:18
Winline Pubstomp The International в новом масштабе: прямая трансляция турнира по Dota 2 пройдет на «ВТБ Арене» для 7000 фанатов
вчера, 12:15Промо
LUGANG TEAM — победители выставочного турнира Лига Ставок MEDIA BASKET в Краснодаре
10 июля, 14:23Промо
Победа «Челси» в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира принесла клиенту Лиги Ставок более 29 млн рублей
10 июля, 11:37Промо
«Реал» в этом сезоне проиграл с разницей в 4+ мяча только «Барселоне». 2.10 – «ПСЖ» победит с форой (-3,5)
89 июля, 20:17
«ПСЖ» громит «Реал» в полуфинале КЧМ – 3:0. На спасение мадридцев дают коэффициент 26.00
59 июля, 19:59
«ПСЖ» и «Реал» забили больше всех на КЧМ в концовке первого тайма – по 5 голов. 2.10 – гол в матче в период с 31-й по 45-ю минуту
9 июля, 19:18
«ПСЖ» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на финал КЧМ
9 июля, 12:56Промо
Команда Доната Стальнова — победитель Фестиваля КХЛ 3х3
9 июля, 10:28Промо
Россиянин поставил почти 2 млн рублей на ничью «Реала» с «ПСЖ» на КЧМ
89 июля, 10:00