Гендиректор «Динамо»: «Объем отчислений от букмекеров вырос многократно. Только в футболе за последние годы это десятки миллиардов рублей»

Павел Пивоваров прокомментировал создание Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

« Инициатива очень правильная, заключается она в централизации и упорядочивании распределения целевых отчислений от букмекерской деятельности, которые направляются на нужды российского спорта.

За последние годы объем этих средств вырос многократно, только в футболе за последние годы это десятки миллиардов рублей, 70% из которых должно по правилам направляться на профессиональный футбол, то есть главным образом в лиги и клубы.

Надеемся, что создание нового фонда сделает использование целевых отчислений более справедливым и прозрачным», – сказал генеральный директор «Динамо».

Насколько больше будут отчислять букмекеры и кто проконтролирует 30+ миллиардов? Госдума все утвердила

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис