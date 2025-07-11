Швентек – букмекерский фаворит финала «Уимблдона» против Анисимовой
Ига Швентек и Аманда Анисимова встретятся в финале «Уимблдона».
Польская теннисистка котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.40. На победу представительницы США в финале дают коэффициент 3.00.
Да старта турнира Анисимова котировалась за 50.00, Швентек шла второй фавориткой с коэффициентом 6.00.
Матч состоится 12 июля и начнется в 18:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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