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Совладелец Winline вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков России (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков России-2025.

В список вошли бизнесмены, личный доход которых превысил 6,67 млрд рублей, а уплаченные налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) составили более 1 млрд рублей.

В топ-10 рейтинга вошел один представитель букмекерской индустрии – совладелец компании Winline Андрей Мысливцев. Он владеет 45-й долей в ООО «Управляющая компания НКС», операционной компании Winline.

Мысливцев за год поднялся в рейтинге с 22-го на 8-е место. Доходы совладельца Winline по итогам 2024 года оцениваются в 10,88 миллиарда рублей, а НДФЛ – в 1,63 миллиарда.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
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