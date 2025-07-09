Россиянин поставил 3,2 млн рублей на победу Швентек над Самсоновой на «Уимблдоне»

Клиент БК PARI сделал крупную ставку на встречу Иги Швентек и Людмилы Самсоновой.

Игрок поставил 3 227 300 рублей на победу полячки по коэффициенту 1.40. Если ставка сыграет, выплата беттору составит 4 518 220 рублей.

99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Швентек. Польская теннисистка выиграла все четыре очные встречи с Самсоновой в карьере.

Матч состоится 9 июля и начнется не ранее 15:00 мск.

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