«Боруссия» никогда не обыгрывала «Реал» за пределами Дортмунда – 6 поражений и 2 ничьих. Букмекеры уверены, что мадридцы победят в основное время

«Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала клубного ЧМ.

Мадридцы котируются явными фаворитами, их победа в основное время идет за 1.65. На дортмундцев дают 5.20, на ничью – 4.50.

Победа «Реала» с учетом экстра-таймов и серии пенальти оценивается в 1.33. На проход «Боруссии» можно поставить за 3.50.

«Боруссия» никогда не побеждала «Реал» за пределами Дортмунда – 6 поражений и 2 ничьих. Если «Боруссия» не проиграет по итогам основного времени, сыграет коэффициент 2.32.

Матч пройдет 5 июля. Начало – в 23:00 мск.

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