«Бавария» и букмекер Betano подписали спонсорский контракт до 2028 года

Букмекерская компания Betano стала спонсором «Баварии».

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на срок до 2028 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Мы рады, что у «Баварии» появился новый партнер. Betano – один из мировых лидеров в своей отрасли, компания активно внедряет инновации и не останавливается на достигнутом – эти качества мы также ценим.

У нас появился еще один партнер, с которым мы можем достичь наших общих целей в области роста и усилить наши инновационные возможности», – сообщил заместитель гендиректора «Баварии» Михаэль Дидерих.

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