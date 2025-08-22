Более половины доходов Минспорта в 2024 году пришлись на лотереи
Счетная палата опубликовала отчет о доходах министерства спорта за 2024 год.
Большинство поступлений в Минспорт (53,6%) по итогам прошлого года пришлись на отчисления от всероссийских государственных лотерей – 2,87 миллиарда рублей.
Целевые отчисления букмекеров за 2024-й год составили 35,3 млрд рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
