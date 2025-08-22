У «Челси» одна победа над «Вест Хэмом» на выезде за 4 года. 2.15 – продление тренда
«Вест Хэм» примет «Челси» в рамках 2-го тура АПЛ.
«Молотобойцы» проиграли «синим» на своем поле лишь однажды с апреля 2021 года – в матче 5-го тура прошлого сезона АПЛ. До этого были две победы и ничья.
«Челси» котируется фаворитом встречи за 1.75. На непоражение «Вест Хэма» дают коэффициент 2.15, на победу – 4.90.
Матч состоится 22 августа и начнется в 21:30 мск.
