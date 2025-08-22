«Бавария» обыграла «Лейпциг» в 2 из 7 последних матчей. 4.20 – РБ не проиграет сегодня

«Бавария» встретится с «Лейпцигом» в первом туре Бундеслиги.

Мюнхенский клуб обыграл РБ лишь в двух из 7 последних матчей во всех турнирах. Кроме того, «Бавария» пропускает от «Лейпцига» на протяжении 10 встреч.

Букмекеры дают коэффициент 4.20 на непоражение РБ и 1.25 – на победу «Баварии». 1.48 – «Лейпциг» снова забьет.

Матч состоится 22 августа и начнется в 21:30 мск.