«Наполи» – фаворит на чемпионство в Серии А у букмекеров. «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й, «Милан» – 4-й
«Наполи» котируется фаворитом Серии А у букмекеров.
На чемпионство неаполитанского клуба дают коэффициент 2.80, что соответствует вероятности в 36%.
Вторым у букмекеров котируется «Интер» (3.50), третьим – «Ювентус» (5.50). Топ-5 замыкают «Милан» (6.50) и «Рома» (10.00).
Новый сезон Серии А стартует 22 августа.
Кто выиграет Серию А?384 голоса
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
