«Бавария» – «Лейпциг»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мюнхенцев

22 августа в матче первого тура Бундеслиги «Бавария» встретится с «Лейпцигом». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 21:30 мск.

Мюнхенцы начали сезон с победы над «Штутгартом» (2:1) в матче за Суперкубок Германии. «Лейпциг» тоже открыл сезон успешно, обыграв «Зандхаузен» (4:2) в 1/32 финала Кубка Германии.

«Бавария» не проигрывает «Красным быкам» четыре матча подряд – две победы и две ничьи. В прошлом сезоне мюнхенцы победили 5:1 на своем поле, а в Лейпциге была зафиксирована ничья 3:3.

В трех из четырех прошлых очных матчей было забито больше трех мячей.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Баварию» явным фаворитом предстоящей игры. На победу хозяев дают кэф 1.25, на успех гостей предлагают 11.0, ничья идет за 7.70.

Букмекеры уверены в том, что встреча будет результативной. Поставить на четыре мяча и более можно за 1.64, на три гола и менее дают 2.34.

Перспективно смотрится ставка на гол лидера мюнхенцев Гарри Кейна за 1.55. Комбинированный вариант на мяч англичанина и победу «Баварии» можно взять за 1.82.

Игроки БЕТСИТИ ставят на хозяев поля. 82% от всех ставок на исход пришлось на победу «Баварии», на «Лейпциг» ушло 10%, на ничью отдано 8%.

