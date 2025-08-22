Шнайдер отыгралась с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете матча с Мертенс. В лайве на победу россиянки давали 15.00
Диана Шнайдер обыграла Элизу Мертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Монтеррее – 3:6, 7:6(6), 7:6(4).
Во второй партии Шнайдер ушла с матчбола на подаче при счете 4:5. В решающем сете она уступала 1:5. При счете 2:5 россиянка отыграла еще четыре матчбола, в том числе тройной.
В лайве коэффициент на победу россиянки доходил до 15.00.
Кто выиграет Серию А?384 голоса
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости