  • Шнайдер отыгралась с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете матча с Мертенс. В лайве на победу россиянки давали 15.00
Шнайдер отыгралась с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете матча с Мертенс. В лайве на победу россиянки давали 15.00

Диана Шнайдер обыграла Элизу Мертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Монтеррее – 3:6, 7:6(6), 7:6(4).

Во второй партии Шнайдер ушла с матчбола на подаче при счете 4:5. В решающем сете она уступала 1:5. При счете 2:5 россиянка отыграла еще четыре матчбола, в том числе тройной.

В лайве коэффициент на победу россиянки доходил до 15.00.

