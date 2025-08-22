Гол амбассадора BetBoom Федора Смолова помог «Broke Boys» одержать победу в матче Кубка России и принес пользователям 1 000 000 фрибетов!

Федор Смолов принял участие в матче Кубка России в составе медиафутбольного клуба «Broke Boys» против курского «Авангарда». Напомним, что Федор подтвердил свое участие в противостоянии в рамках эфира шоу «Smol FM». До игры в соцсетях активно обсуждалось, что дубль в матче позволит Федору сравняться с Андреем Аршавиным в списке лучших российских бомбардиров.

Первый тайм стартовал неудачно для «Броуков» — команда пропустила уже на седьмой минуте. Первый тайм так и закончился с неудачным счетом, но уже в начале второй половины счет стал равным. Символично, что голом отличился главный «ньюсмейкер» матча — Федор Смолов. После гола Федора команда нашла свою игру и вышла вперед на 73-ей минуте. Матч так и закончился со счетом 1:2 в пользу «Broke Boys».

Отметим, что пос случаю участия Смолова в матче Кубка BetBoom запустил акцию «Миллион за гол» среди своих пользователей. В рамках нее компания изначально разыгрывала 50 фрибетов по 5 000, но каждый забитый мяч Федора в матче увеличивал призовой фонд на 1 000 000 фрибетов! Благодаря голу футболиста BetBoom разыграет 1 250 000 фрибетов.

Поздравляем Федора с успешным выступлением и верим, что уже в следующем матче он перегонит Аршавина в списке лучших российских бомбардиров!