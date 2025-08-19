Мизулина о штрафах за рекламу нелегальных азартных игр: «Скамеров, рекламирующих казино, это не остановит. Ряд из них получают от 300 до 500 млн рублей за одну рекламу»

Екатерина Мизулина прокомментировала законопроект о повышении штрафов за рекламу нелегальных азартных игр.

Для граждан предлагается установить максимальное наказание в размере до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 миллионов рублей, для юрлиц – до 7 миллионов рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Скамеров, рекламирующих казино, повышение штрафов никак не остановит. Ряд из них, по нашей информации, получают от 300 до 500 млн рублей за рекламу одной реферальной ссылки. Для них эти суммы штрафов – «как мертвому припарки».

Вся оплата такой рекламы идет в криптовалюте. Многие из ключевых скамеров большую часть времени проводят не в России, опасаясь уголовной ответственности. И небезосновательно – ведь фактически ряд из них управляют собственным казино в рамках другого проекта.

Однако, правоохранительные органы по неизвестным причинам пока не спешат возбуждать уголовные дела по 171.2 УК РФ. Видимо, всех устраивает, что гигантский оборот денежных средств (порядка 300 млрд рублей ежегодно) плывет мимо бюджета за пределы страны. А число лиц, страдающих от лудомании, в первую очередь подростков, неуклонно растет», – написала Мизулина в телеграме.