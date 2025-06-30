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Продолжается розыгрыш OLIMPBET Voyage: на кону поездка на теннисный Masters в Шанхае

Со стартом Уимблдона букмекерская компания анонсирует второй этап масштабной акции OLIMPBET Voyage. В рамках данного спецпредложения все любители тенниса могут побороться за главный приз — поездку на двоих на турнир ATP Masters 1000 в Шанхае.

Первый этап завершился 8 июня и был приурочен к французскому «Ролан Гарросу». Пользователи делали ставки на теннис, выполняли задания и продвигались по шкале прогресса, накапливая баллы, к гарантированным фрибетам, денежным призам и главному розыгрышу — поездке на турнир в Шанхай.

Условия участия во втором этапе не изменились:

— Регистрируйтесь на специальном лендинге акции.
— Делайте ординарные ставки от 500 рублей на теннис и настольный теннис с коэффициентом от 1.5 или экспрессы минимум с одним теннисным или пинг-понговым матчем (от 500 рублей, кэф от 1.8).
— За каждые 500 рублей будет начислен 1 балл (или 1 «ракетка»). Чем больше ракеток, тем выше шанс на крупный приз.

Параллельно с основной механикой участникам предлагается сделать прогноз в шести спецзаданиях — угадать, например, у кого будет самая сильная подача или кто возьмёт больше всего сетов. Стоимость каждого точного ответа оценивается в 5 баллов — отличная возможность ускорить путь к призам.

Условиями акции предусмотрены гарантированные фрибеты в соответствии с достигнутым уровнем на шкале прогресса, а также розыгрыш денежных призов и путешествия на турнир Rolex Shanghai Masters в Шанхай на двоих. Победителей определят случайным образом 17 июля в OLIMPBET Lounge. Розыгрыш пройдёт по уровням: чем выше продвинулся участник, тем ценнее призы, на которые он претендует.

«Теннис стабильно входит в число самых популярных видов спорта среди наших пользователей. Особенно ярко интерес проявляется во время крупных международных турниров, когда каждое событие привлекает внимание тысяч болельщиков и бетторов. Сегодня мы с радостью запускаем второй тур масштабной акции OLIMPBET Voyage. Первый этап прошёл успешно — уже определён первый победитель, который отправится в незабываемую VIP-поездку на теннисный турнир в Шанхай. Поздравляю его и желаю удачи всем участникам следующего этапа!», – прокомментировал директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

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