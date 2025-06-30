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Blatosphera – победитель выставочного турнира Лига Ставок Media Basket в Челябинске

В субботу, 28 июня, прошел первый этап всероссийского драфт-комбейна в рамках выездного тура Лига Ставок Media Basket.

Сначала зрителей ждал драфт-комбейн, в рамках которого были выбраны лучшие игроки, которые отправятся на финальный этап отбора в Москву. Основная программа открывалась товарищеским матчем между сборной Лиги Ставок Media Basket и ЧБК Медиа. После этого в результате жеребьевки были отобраны две полуфинальные пары: Dawgs — Master Color x MDK и Hoops — Blatosphera. Путевку в финал по итогам матчей получили Dawgs и Blatosphera.

В матче за 3-е место Hoops были сильнее Master Color x MDK 26:22. А финал подарил зрителям упорную борьбу и овертайм, в котором команда рэпера Словетского Blatosphera обыграла Dawgs со счетом 28:27. Это первый трофей Blatosphera в рамках турниров Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket запустила всероссийский драфт-комбейн — новый проект по отбору игроков в команды 6-го сезона, который состоится осенью. Следующий этап состоится уже 6 июля в Краснодаре.

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