«Лига Добра» признана лучшим ESG-проектом России

Общероссийская социальная программа «Лига Добра» стала победителем крупнейшей ежегодной премии «Лучшие ESG-проекты России» в номинации «Социальные программы. Развитие спорта и социальная ответственность».

«Лига Добра» – корпоративная социальная программа «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра», направленная на ресурсную поддержку спортсменов разных поколений, а также строительство спортивной инфраструктуры для детских социальных учреждений в регионах РФ.

«Лига Добра» не просто помогает – она создает новую спортивную реальность для тех, кто в этом особенно нуждается. Более 30 современных спортивных площадок для детских социальных учреждений, стипендии юным талантливым спортсменам в 20 видах спорта, ресурсная поддержка более 1000 ветеранов спорта – за сухой статистикой стоит огромная география деятельности и более десяти тысяч человеческих судеб.

«На примере «Лиги Добра» мы видим, что благотворительность может быть масштабной, искренней и по-настоящему эффективной. Я искренне восхищаюсь нашими партнерами, которые нас не просто поддерживают, а становятся частью большого благотворительного коммьюнити. Это легендарный вратарь Владислав Третьяк, олимпийские чемпионы Илья Ковальчук, Алина Загитова и Артур Далалоян, чемпион Европы Андрей Кириленко, путешественник Фёдор Конюхов».

В работе «Лиги Добра» принимают активное участие Министерство спорта РФ, Федерация хоккея России, Федерация бокса России и Всероссийское физкультурно-спортивное общества «Динамо».

«Благотворительность – это та сфера, в которой особенно важно объединять усилия, – поделилась Ольга Журавская на церемонии награждения. – Очень приятно находиться среди единомышленников, быть частью бизнес-сообщества, которое меняет социальную среду и жизнь к лучшему. Спасибо организаторам за высокую оценку. Такое признание – это отличная мотивация для движения вперед!».