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«Реал» – подавляющий фаворит матча с «Зальцбургом» за 1.25. Австрийскому клубу нужна победа или результативная ничья

«Зальцбург» и «Реал» встретятся на клубном чемпионате мира.

После двух туров в активе обоих команд по 4 очка. «Реал» опережает австрийцев по дополнительным показателям.

Мадридский клуб – подавляющий фаворит встречи у букмекеров с коэффициентом 1.25 на победу. На победу «Зальцбурга» дают 11.50, на ничью – 6.70.

В случае поражения «Зальцбурга» и победы «Аль-Хилаля» над «Пачукой» в параллельном матче со второго места в плей-офф выйдет саудовский клуб. Австрийцам для выхода в 1/8 финала нужна победа или результативная ничья, чтобы не зависеть от результата матча «Аль-Хилаля».

Обе игры состоятся 27 июня, начало – в 04:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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