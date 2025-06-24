Дегтярев о повышении ставки целевых отчислений букмекеров: «Изъятие средств можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний»

Михаил Дегтярев высказался о повышении целевых отчислений букмекеров на развитие спорта.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. Согласно законопроекту, принятому Госдумой во 2-м и 3-м чтениях, отчисления будут поэтапно увеличены к 2028 году до 2,5% от выручки компаний.

– В феврале была озвучена инициатива о поэтапном повышении отчислений до 2,5%, в марте в Госдуму внесен законопроект, предполагающий 3%. Какая в итоге схема будет работать в ближайшие годы? Будет ли еще меняться?

– Все-таки с 1 января 2026 года – 2,25%, с 1 января 2028 года – 2,5%. Действуем постепенно. То, что мы знаем достоверно о финансовом состоянии основных организаций, показывает, что изъятие можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний, коллективов и процесса.

Пока до 2028 года мы определились. Посмотрим, как пойдет, – заявил министр спорта РФ.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис