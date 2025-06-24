  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Дегтярев о повышении ставки целевых отчислений букмекеров: «Изъятие средств можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний»
0

Дегтярев о повышении ставки целевых отчислений букмекеров: «Изъятие средств можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний»

Михаил Дегтярев высказался о повышении целевых отчислений букмекеров на развитие спорта.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. Согласно законопроекту, принятому Госдумой во 2-м и 3-м чтениях, отчисления будут поэтапно увеличены к 2028 году до 2,5% от выручки компаний.

– В феврале была озвучена инициатива о поэтапном повышении отчислений до 2,5%, в марте в Госдуму внесен законопроект, предполагающий 3%. Какая в итоге схема будет работать в ближайшие годы? Будет ли еще меняться?

– Все-таки с 1 января 2026 года – 2,25%, с 1 января 2028 года – 2,5%. Действуем постепенно. То, что мы знаем достоверно о финансовом состоянии основных организаций, показывает, что изъятие можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний, коллективов и процесса.

Пока до 2028 года мы определились. Посмотрим, как пойдет, – заявил министр спорта РФ.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
logoМихаил Дегтярев
Ставки на спорт
Законы
Ставки на сегодня
Букмекеры
Министерство спорта России
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Окленд Сити» пропустил 16 мячей от «Баварии» и «Бенфики». Букмекеры считают, что «Бока Хуниорс» забьет новозеландцам 5+ голов
49 минут назад
Дегтярев о РСФ: «Главная функция фонда – справедливое распределение денег по федерациям. Эксперты будут выставлять им баллы по нескольким критериям»
сегодня, 09:35
Экс-директор по маркетингу «Мелбет» Кожевников: «Новое поколение интересуется ставками, а интерес у более старшей аудитории угасает»
сегодня, 08:51
«Не особо верим в атаку «Эсперанса» и ждем спокойную победу «Челси». Прогноз Антона Фадина на матч КЧМ
сегодня, 07:57
«Интер Майами» и «Палмейрас» вышли в плей-офф КЧМ, сыграв 2:2 в 3-м туре группового этапа. Коэффициент на ничью падал в 2 раза
сегодня, 07:36
«Бавария» уже в плей-офф, а что покажет «Бенфика»? Следите за КЧМ с фрибетом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 07:00Реклама
«ПСЖ» выиграл группу В на КЧМ – на такой исход давали 1.90 перед стартом турнира
вчера, 21:43
Букмекеры не верят, что Демин наберет 20+ очков за игру или сделает дабл-дабл в НБА в 2025 году
5вчера, 14:48
За последние 3 года никто в КХЛ не выигрывал больше 40 матчей за регулярку в основное время. 1.85 – продление тренда в сезоне-2025/26
вчера, 13:43
Олисе – главный претендент на приз лучшему игроку КЧМ и фаворит бомбардирской гонки у букмекеров. Он не входил в топ-20 до турнира
2вчера, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Падел на ПМЭФ-2025: спорт, инвестиции и новые партнёрства
сегодня, 09:19Промо
В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звездных боксеров
сегодня, 08:36Промо
«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе
3сегодня, 08:08
«И тем, и другим достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»
вчера, 14:57
«Жду веселую перестрелку, в которой до самого конца будет непонятно, кто выйдет в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на «Атлетико» – «Ботафого»
вчера, 14:04
«Дырявая оборона «Сиэтла» и злой «ПСЖ» могут дать взрывное комбо». Прогноз Руслана Копылова на матч КЧМ
вчера, 13:30
«Атлетико» не выйдет из группы на КЧМ, уверены букмекеры. До старта турнира на проход в 1/8 финала давали 69%
вчера, 11:17
«Атлетико» нужно разгромить «Ботафого», чтобы гарантированно выйти в плей-офф КЧМ. На крупную победу дают 5.40
1вчера, 08:44
«Ман Сити» забивает меньше 4 голов в 9 матчах подряд. Серия продлится в игре против «Аль-Айна», уверены букмекеры
22 июня, 19:40
Во всех 6 матчах финальной серии «Индиана» набирала 104+ очка. 1.85 – продление серии
22 июня, 18:34