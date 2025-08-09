0

BetBoom стал титульным партнером Лиги профессиональных рыболовов

Букмекер Betboom стал титульным партнером Pro Anglers League (PAL).

PAL – это Лига профессиональных рыболовов. Теперь название турнира будет включать бренд букмекерской компании.

В рамках сотрудничества запланирован запуск специальных интерактивов для зрителей во время трансляций, совместные розыгрыши, публикации и спецпроекты, а также производство эксклюзивного видеоконтента с участием спортсменов и блогеров.

«Для нас это новый интересный опыт и выход на территории видов спорта, где еще никогда не ступала нога букмекерских компаний», – отметил руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

Первый этап турнира PAL с участием BetBoom пройдет с 26-го по 28-ое августа на Камском водохранилище (Пермский край).

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Pro Anglers League
