BetBoom стал титульным партнером Лиги профессиональных рыболовов

Букмекер Betboom стал титульным партнером Pro Anglers League (PAL).

PAL – это Лига профессиональных рыболовов. Теперь название турнира будет включать бренд букмекерской компании.

В рамках сотрудничества запланирован запуск специальных интерактивов для зрителей во время трансляций, совместные розыгрыши, публикации и спецпроекты, а также производство эксклюзивного видеоконтента с участием спортсменов и блогеров.

«Для нас это новый интересный опыт и выход на территории видов спорта, где еще никогда не ступала нога букмекерских компаний», – отметил руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

Первый этап турнира PAL с участием BetBoom пройдет с 26-го по 28-ое августа на Камском водохранилище (Пермский край).

Теперь и Соболенко! Медиа, связанные с букмекерами, расхватали топов тенниса

Команды Рахимова никогда не побеждают ЦСКА – прошло уже 29 игр! Лучший шанс упущен прошлой осенью