Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о повышении отчислений букмекеров с 2% до 2,5% к 2028 году
Законопроект о поэтапном повышении целевых отчислений букмекеров принят Государственной думой во 2-м и 3-м чтениях.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. Согласно законопроекту, целевые отчисления БК на развитие спорта будут поэтапно увеличены с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года соответственно до 2,25% и 2,5% от их выручки.
Минимальный порог целевых отчислений для каждого букмекера остается прежним – 30 миллионов рублей за квартал.
Напомним, в декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления с 2% до 2,5% к 2028 году.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Госдумы
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