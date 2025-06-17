Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о повышении отчислений букмекеров с 2% до 2,5% к 2028 году

Законопроект о поэтапном повышении целевых отчислений букмекеров принят Государственной думой во 2-м и 3-м чтениях.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. Согласно законопроекту, целевые отчисления БК на развитие спорта будут поэтапно увеличены с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года соответственно до 2,25% и 2,5% от их выручки.

Минимальный порог целевых отчислений для каждого букмекера остается прежним – 30 миллионов рублей за квартал.

Напомним, в декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления с 2% до 2,5% к 2028 году.

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