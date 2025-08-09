ЦСКА обыграл «Рубин» в РПЛ впервые с 2022 года – 5:1. На победу армейцев с разницей в 4+ гола давали 5%
ЦСКА дома разгромил «Рубин» в 4-м туре Мир РПЛ (5:1).
В прематче армейцы котировались фаворитами с коэффициентом 1.96. На их победу с форой (-3,5) давали 19.00 (5% вероятности).
ЦСКА прервал 4-матчевую серию ничьих в матчах с казанцами в РПЛ – победили их впервые с марта 2022 года. Тогда тоже был разгром (6:1).
