ЦСКА обыграл «Рубин» в РПЛ впервые с 2022 года – 5:1. На победу армейцев с разницей в 4+ гола давали 5%

ЦСКА дома разгромил «Рубин» в 4-м туре Мир РПЛ (5:1).

В прематче армейцы котировались фаворитами с коэффициентом 1.96. На их победу с форой (-3,5) давали 19.00 (5% вероятности).

ЦСКА прервал 4-матчевую серию ничьих в матчах с казанцами в РПЛ – победили их впервые с марта 2022 года. Тогда тоже был разгром (6:1).

