«Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4), хотя котировался фаворитом матча

«Локомотив» обыграл в дерби «Спартак» в 4-м туре Мир РПЛ (4:2).

На открытии букмекерской линии «железнодорожники» котировались фаворитами за 2.40, однако к старту матча коэффициент на них поднялся до 3.60. Победа с форой (-1,5) шла за 7.70, в лайве коэффициент на это достигал 14.00.

«Локомотив» и «Спартак» забили 4+ гола в 4-м очном матче подряд. Тотал больше 5,5 зашел за 13.50.

«Спартак» – аутсайдер против «Локо. Неужели это опасно для хозяев?