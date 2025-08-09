Букмекер Stake объявил о глобальном партнерстве с лигой скейтбординга Street League Skateboarding

Букмекер Stake и лига скейтбординга Street League Skateboarding (SLS) заключили партнерство.

SLS представляет собой серию профессиональных соревнований с крупными призовыми фондами, проходящих в крупнейших городах мира.

«Это партнерство откроет для наших брендов и болельщиков новые форматы и проекты, которые будут сопровождать нас по всему миру в рамках чемпионского тура SLS-2025», – заявил Фрэнк Ламичелла, генеральный директор Thrill Sports, материнской компании SLS.

Stake основан в 2017 году. Оператор онлайн-ставок и казино сотрудничает с рэпером Дрейком, Конором Макгрегором, «Эвертоном», UFC и другими звездами и организациями мирового уровня.

