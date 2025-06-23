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«Если букмекеров пережимать налогами, то можно получить обратный эффект – увеличение доли нелегальных компаний». Минфин о налоге на борьбу с лудоманией

Заместитель министра финансов Иван Чебесков оценил законопроект о налоге для букмекеров на профилактику лудомании.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.

«Речь идет про букмекеров, мы пока обсуждали этот вопрос в контексте букмекеров. База расчета налога – это выручка. Мы по всем инициативам с коллегами из Госдумы работаем, потому что мы профильное министерство и регулируем отрасль.

Нас беспокоят объемы на рынке букмекеров. Мы всегда выступали за обеление рынка, так как до сих пор существует довольно большая часть нелегальных операторов. Мы с ними боремся, но, тем не менее, они существуют.

Если рынок букмекеров сильно пережимать регулированием, налогами, то можно получить обратный эффект – увеличение доли нелегальных компаний. Поэтому мы всегда смотрим на некий баланс. Но то, что обсуждается коллегами в парламенте, в принципе здравая идея», – отметил Чебесков.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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