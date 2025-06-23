Россиянин выиграл почти 1,2 млн со ставки в 20 рублей, угадав точный счет в 4 матчах

Клиент БК «Фонбет» выиграл крупную сумму со ставки в 20 рублей.

Беттор поставил 20 рублей на экспресс из четырех футбольных матчей с общим коэффициентом 5852.25. Во всех встречах игрок поставил на точный счет 2:1.

Фото: «Фонбет».

Ставка сыграла – все матчи завершились с нужным счетом. Выигрыш россиянина составил 1 170 450 рублей.

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