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4.00 – Волков станет чемпионом UFC до конца 2026 года. Джонс завершил карьеру и освободил пояс Аспиналлу без боя

Букмекеры оценили возможность Александра Волкова стать чемпионом UFC до конца 2026 года.

«Тенниси» дает коэффициент 4.00 на то, что россиянину удастся это сделать (без учета временного пояса). Обратная ставка сыграет за 1.20.

Ранее стало известно, что Джон Джонс завершил карьеру. Новым чемпионом в тяжелом весе стал Том Аспиналл, который владел временным поясом.

Волков котируется андердогом потенциального боя с Аспиналлом – 2.95 против 1.42.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoДжон Джонс
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Tennisi
logoТом Аспиналл
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