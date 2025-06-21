У бразильских команд 5 побед и 2 ничьих на клубном ЧМ. 1.57 – «Флуминенсе» обыграет «Ульсан»

«Флуминенсе» сыграет с «Ульсаном» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

«Флуминенсе» – явный фаворит с коэффициентом 1.57. Бразильские клубы не проигрывают на этом КЧМ – 5 побед и 2 ничьих. На южнокорейскую команду можно поставить за 6.20, на ничью – за 4.20.

У «Флуминенсе» после 1-го тура одно очко, у «Ульсана» – ноль.

Матч пройдет 22 июня. Начало – в 1:00 мск.

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